У Кишиневі фермери на тракторах штурмували парламент Молдови

Фермери з різних районів Молдови 15 грудня вийшли на протест в центрі Кишинева, щоб "висловити невдоволення безвідповідальними діями влади".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Аграрії вимагали збільшити компенсацію і зберегти ПДВ на сільгосппродукцію на рівні 8%.

Протест почався вранці перед будівлею уряду, а потім фермери на тракторах покинули місце проведення акції і вирушили до будівлі парламенту.

У поліції заявили, що учасники протесту хаотично рухалися по проїжджій частині, навіть заїхали на газон скверу Кафедрального собору і продовжили рух по тротуару.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ після того, як аграрії на тракторах намагалися прорватися через кордон поліції.

У поліції заявили, що в результаті "неприпустимих незаконних дій протестуючих" постраждали кілька співробітників правоохоронних органів. З різними травмами їх доставили в лікарню.

За фактом злісного хуліганства і погроз або насильства щодо посадової особи завели кримінальну справу.

Протест завершився близько 15:00, фермери повідомили, що в четвер знову вийдуть на площу в центрі молдовської столиці.