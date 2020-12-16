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У Кишиневі фермери на тракторах штурмували парламент Молдови

Середа, 16 грудня 2020, 15:59

Фермери з різних районів Молдови 15 грудня вийшли на протест в центрі Кишинева, щоб "висловити невдоволення безвідповідальними діями влади".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Аграрії вимагали збільшити компенсацію і зберегти ПДВ на сільгосппродукцію на рівні 8%.

 

Протест почався вранці перед будівлею уряду, а потім фермери на тракторах покинули місце проведення акції і вирушили до будівлі парламенту.

У поліції заявили, що учасники протесту хаотично рухалися по проїжджій частині, навіть заїхали на газон скверу Кафедрального собору і продовжили рух по тротуару.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ після того, як аграрії на тракторах намагалися прорватися через кордон поліції.

У поліції заявили, що в результаті "неприпустимих незаконних дій протестуючих" постраждали кілька співробітників правоохоронних органів. З різними травмами їх доставили в лікарню.

За фактом злісного хуліганства і погроз або насильства щодо посадової особи завели кримінальну справу.

Протест завершився близько 15:00, фермери повідомили, що в четвер знову вийдуть на площу в центрі молдовської столиці.

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