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В Кишиневе фермеры на тракторах штурмовали парламент Молдовы

Среда, 16 декабря 2020, 15:59

Фермеры из разных районов Молдовы 15 декабря вышли на протест в центре Кишинева, чтобы "выразить недовольство безответственными действиями властей".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Аграрии требуют увеличить компенсацию и сохранить НДС на сельхозпродукцию на уровне 8%.

 

Протест начался утром перед зданием правительства, а затем фермеры на тракторах покинули место проведения акции и отправились к зданию парламента.

В полиции заявили, что протестующие хаотично двигались по проезжей части, даже заехали на газон сквера Кафедрального собора и продолжили движение по тротуару.

Правоохранители применили слезоточивый газ после того, как аграрии на тракторах пытались прорваться через кордон полиции.

В полиции заявили, что в результате "недопустимых незаконных действий протестующих" пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов. С различными травмами их доставили в больницу.

По факту злостного хулиганства и угрозы или насилия в отношении должностного лица завели уголовное дело

Протест завершился около 15:00, фермеры сообщили, что в четверг снова выйдут на площадь в центре молдовской столицы.

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