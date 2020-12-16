Ердоган звинуватив США у нападі на суверенні права Туреччини
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив в середу, що санкції США, запроваджені проти Туреччини в зв'язку з придбанням нею російських систем оборони, є атакою на суверенні права Анкари.
Про це Ердоган заявив у телезверненні в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
У своїх перших публічних коментарях з цього приводу Ердоган розкритикував Вашингтон за введення санкцій щодо союзника по НАТО.
"Що це за союз? Що це за партнерство? Це рішення є відкритою ворожою атакою на суверенні права нашої країни", - сказав він.
Ердоган вважає, що справжня мета санкцій - заблокувати прогрес, розпочатий Туреччиною в оборонній галузі і поставити в повну залежність від США.
Ердоган запевнив, що проблеми, пов'язані з санкціями, будуть подолані, і пообіцяв активізувати зусилля зі створення незалежної оборонної промисловості.
"Звичайно, будуть проблеми, але кожна проблема відкриває перед нами двері для вирішення", - додав він.
14 грудня Вашингтон наклав санкції на ключове оборонне агентство Туреччини та його керівника у зв’язку з придбанням країною російських систем С-400.
Вашингтон заявляє, що С-400 становить загрозу для його винищувачів F-35 і для ширших систем оборони НАТО.
Туреччина відкидає ці заяви і каже, що С-400 не будуть інтегровані в НАТО.