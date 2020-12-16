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Ердоган звинуватив США у нападі на суверенні права Туреччини

Середа, 16 грудня 2020, 16:56

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив в середу, що санкції США, запроваджені проти Туреччини в зв'язку з придбанням нею російських систем оборони, є атакою на суверенні права Анкари.

Про це Ердоган заявив у телезверненні в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

У своїх перших публічних коментарях з цього приводу Ердоган розкритикував  Вашингтон за введення санкцій щодо союзника по НАТО.

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"Що це за союз? Що це за партнерство? Це рішення є відкритою ворожою атакою на суверенні права нашої країни", - сказав він.

Ердоган вважає, що справжня мета санкцій - заблокувати прогрес, розпочатий Туреччиною в оборонній галузі і поставити в повну залежність від США. 

Ердоган запевнив, що проблеми, пов'язані з санкціями, будуть подолані, і пообіцяв активізувати зусилля зі створення незалежної оборонної промисловості.

"Звичайно, будуть проблеми, але кожна проблема відкриває перед нами двері для вирішення", - додав він.

14 грудня  Вашингтон наклав санкції на ключове оборонне агентство Туреччини та його керівника у зв’язку з придбанням країною російських систем С-400. 

Вашингтон заявляє, що С-400 становить загрозу для його винищувачів F-35 і для ширших систем оборони НАТО. 

Туреччина відкидає ці заяви і каже, що С-400 не будуть інтегровані в НАТО. 

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Туреччина США санкції Ердоган
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