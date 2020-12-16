Эрдоган обвинил США в нападении на суверенные права Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что санкции США, введенные против Турции в связи с приобретением ею российских систем обороны, являются атакой на суверенные права Анкары.

Об этом Эрдоган заявил в телеобращении в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В своих первых публичных комментариях по этому поводу Эрдоган раскритиковал Вашингтон за введение санкций в отношении союзника по НАТО.

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"Что это за союз? Что это за партнерство? Это решение является открытой враждебной атакой на суверенные права нашей страны", - сказал он.

Эрдоган считает, что истинная цель санкций - заблокировать прогресс, начатый Турцией в оборонной отрасли и поставить в полную зависимость от США.

Эрдоган заверил, что проблемы, связанные с санкциями, будут преодолены, и пообещал активизировать усилия по созданию независимой оборонной промышленности.

"Конечно, будут проблемы, но каждая проблема открывает перед нами двери для решения", - добавил он.

14 декабря Вашингтон наложил санкции на ключевое оборонное агентство Турции и его руководителя в связи с приобретением страной российских систем С-400.

Вашингтон заявляет, что С-400 представляет угрозу для его истребителей F-35 и для более широких систем обороны НАТО.

Турция отвергает эти заявления и говорит, что С-400 не будут интегрированы в НАТО.