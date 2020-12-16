У Нідерландах новий максимум випадків коронавірусу на тлі запровадження локдауну

Кількість коронавірусних інфекцій у Нідерландах зросла більш ніж на 11 000 за 24 години, досягши нового щоденного максимуму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

За даними Національного інституту громадського здоров'я (RIVM) за минулу добу підтверджено 11 214 нових інфекцій. Це на 4550 більше, ніж повідомлялося днем раніше.

142 нових пацієнти з коронавірусом були госпіталізовані, це на 120 менше, ніж учора. У реанімацію потрапили 28 нових пацієнтів. 77 осіб померли.

Всього зараз у лікарнях перебувають 1964 людини з коронавірусом.

Велика кількість нових позитивних тестів частково поясняється тим, що в останні кілька днів виникли проблеми із програмним забезпеченням, через яке повідомляються нові випадки, і зараз інформація "наздоганяє". Загалом, за останні три дні пропало близько 6000 позитивних тестів.

Різке зростання відбулося лише через день після оголошення про запровадження жорстких обмежень на 5 тижнів.