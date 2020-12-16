В Нидерландах новый максимум случаев коронавируса на фоне введения локдауна

Количество случаев коронавирусной инфекции в Нидерландах возросло более чем на 11 000 за 24 часа, достигнув нового ежедневного максимума.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

По данным Национального института общественного здоровья (RIVM) за прошедшие сутки подтверждено 11 214 новых инфекций. Это на 4550 больше, чем сообщалось днем ​​ранее.

142 новых пациентов с коронавирусом были госпитализированы, это на 120 меньше, чем вчера. В реанимацию попали 28 новых пациентов. 77 человек умерли.

Всего сейчас в больницах находятся 1964 человека с коронавирусом.

Большое количество новых положительных тестов частично объясняется тем, что в последние несколько дней возникли проблемы с программным обеспечением, из-за чего сообщаются новые случаи, и сейчас информация "догоняет". В общем, за последние три дня пропало около 6000 положительных тестов.

Резкий рост произошел лишь через день после объявления о введении жестких ограничений на 5 недель.