Парламент Молдови повернув російській мові особливий статус
Парламент Молдови на засіданні 16 грудня підтримав у другому читанні законопроєкт, згідно з яким російську мову знову можна буде використовувати у спілкуванні з державними органами.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker.
Проєкт підтримали Партія соціалістів чинного президента Ігоря Додона, який програв вибори, і популістська "Шор", які разом мають більшість у парламенті.
Згідно з проєктом закону про функціонування мов, російській мові повертається статус міжнаціонального спілкування.
Це означає, що громадяни отримають право звертатися в органи державної влади російською мовою, а держслужбовці на запит громадян повинні будуть надавати переклад документів російською та відповідати на різні звернення тією мовою, якою вони були написані.
Перед цим у 2018 році Конституційний суд Молдови визнав застарілим закон про функціонування мов ще радянського часу, за яким російська мала статус мови міжнаціонального спілкування.
У першому читанні проєкт пройшов на скандальному засіданні від 3 грудня - тому ж, коли парламент перебрав у президента контроль над спецслужбою, таким чином обмеживши майбутні повноваження обраного президента Маї Санду, та в першому читанні (тепер вже і в другому) підтримав зняття заборони на ретрансляцію російських новин.
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