Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Молдові скасували заборону на ретрансляцію російських новин

Генасамблея ООН ухвалила посилену резолюцію щодо дій Росії в окупованому Криму

Збиття літака МАУ: у Канаді заявили, що Іран не може "розслідувати сам себе"

Рада ратифікувала стратегічну угоду про партнерство між Україною та Британією 






Парламент Молдови повернув російській мові особливий статус

Четвер, 17 грудня 2020, 08:40

Парламент Молдови на засіданні 16 грудня підтримав у другому читанні законопроєкт, згідно з яким російську мову знову можна буде використовувати у спілкуванні з державними органами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker.

Проєкт підтримали Партія соціалістів чинного президента Ігоря Додона, який програв вибори, і популістська "Шор", які разом мають більшість у парламенті.

Читайте також
У Молдові скасували заборону на ретрансляцію російських новин

Згідно з проєктом закону про функціонування мов, російській мові повертається статус міжнаціонального спілкування.

Це означає, що громадяни отримають право звертатися в органи державної влади російською мовою, а держслужбовці на запит громадян повинні будуть надавати переклад документів російською та відповідати на різні звернення тією мовою, якою вони були написані.

Перед цим у 2018 році Конституційний суд Молдови визнав застарілим закон про функціонування мов ще радянського часу, за яким російська мала статус мови міжнаціонального спілкування.

У першому читанні проєкт пройшов на скандальному засіданні від 3 грудня - тому ж, коли парламент перебрав у президента контроль над спецслужбою, таким чином обмеживши майбутні повноваження обраного президента Маї Санду, та в першому читанні (тепер вже і в другому) підтримав зняття заборони на ретрансляцію російських новин.

Читайте також: Контрнаступ Додона: чи вдасться Маї Санду переформатувати політичну систему Молдови.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова
powered by lun.ua