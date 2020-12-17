Парламент Молдови повернув російській мові особливий статус

Парламент Молдови на засіданні 16 грудня підтримав у другому читанні законопроєкт, згідно з яким російську мову знову можна буде використовувати у спілкуванні з державними органами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker.

Проєкт підтримали Партія соціалістів чинного президента Ігоря Додона, який програв вибори, і популістська "Шор", які разом мають більшість у парламенті.

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Згідно з проєктом закону про функціонування мов, російській мові повертається статус міжнаціонального спілкування.

Це означає, що громадяни отримають право звертатися в органи державної влади російською мовою, а держслужбовці на запит громадян повинні будуть надавати переклад документів російською та відповідати на різні звернення тією мовою, якою вони були написані.

Перед цим у 2018 році Конституційний суд Молдови визнав застарілим закон про функціонування мов ще радянського часу, за яким російська мала статус мови міжнаціонального спілкування.

У першому читанні проєкт пройшов на скандальному засіданні від 3 грудня - тому ж, коли парламент перебрав у президента контроль над спецслужбою, таким чином обмеживши майбутні повноваження обраного президента Маї Санду, та в першому читанні (тепер вже і в другому) підтримав зняття заборони на ретрансляцію російських новин.

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