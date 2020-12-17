Парламент Молдовы вернул русскому языку особый статус

Парламент Молдовы на заседании 16 декабря поддержал во втором чтении законопроект, согласно которому русский язык снова можно будет использовать в общении с государственными органами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker.

Проект поддержали Партия социалистов действующего президента Игоря Додона, проигравшего выборы, и популистская "Шор", которые вместе имеют большинство в парламенте.

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Согласно проекту закона о функционировании языков, русскому языку возвращается статус языка межнационального общения.

Это означает, что граждане получат право обращаться в органы государственной власти на русском языке, а госслужащие на запрос граждан должны будут предоставлять перевод документов на русском и отвечать на различные обращения на том языке, на котором они были написаны.

Перед этим в 2018 году Конституционный суд Молдовы признал устаревшим закон о функционировании языков еще советского времени, согласно которому русский имел статус языка межнационального общения.

В первом чтении проект прошел на скандальном заседании от 3 декабря - том же, когда парламент забрал у президента контроль над спецслужбой, таким образом ограничив будущие полномочия избранного президента Майи Санду, и в первом чтении (теперь уже и во втором) поддержал снятие запрета на ретрансляцию российских новостей.

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