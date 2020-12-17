Данія на тлі нового рекорду заражень анонсувала жорсткий локдаун

Данія протягом найближчого тижня запровадить низку суворіших обмежень для боротьби з коронавірусом, а з 25 грудня перейде у жорсткий локдаун.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DR, про це напередодні увечері оголосила прем’єр країни Метте Фредеріксен.

"Ми робимо те, що робимо, тому що якщо епідемія вийде з-під контролю - це матиме гірші наслідки, ніж локдаун", - пояснила вона.

І до цього посилений - але менш жорсткий - карантин діяв для для майже 80% мешканців Данії. Тепер заходи поширюватимуться на всю країну.

Обмеження впроваджуватимуться поетапно протягом 8 днів.

Вже з 17 грудня повинні закритися усі торгові центри і магазини площею понад 5 тис. квадратних метрів.

З 25 грудня та до 3 січня, на додачу, закриються і менші магазини - усі, окрім продуктових магазинів та аптек.

З 21 грудня повинні будуть припинити роботу перукарні, масажні салони та інші подібні сервіси.

Також з цієї дати припинять роботу школи, центри позашкільного дозвілля і вищі навчальні заклади. Залишаться відкритими тільки дитсадки та ясла. Крім того, забороняються спортивні та культурні заклади всередині приміщень, забороняється збиратися групами більше 10 осіб.

В уряді при цьому пообіцяли підтримку бізнесу, який не зможе заробляти через локдаун - шляхом компенсації значної частини заробітних плат та через інші інструменти.

Напередодні країна зареєструвала новий рекорд заражень коронавірусом - майже 3700 випадків за добу. Населення Данії - близько 5,8 млн.