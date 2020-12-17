Дания на фоне нового рекорда заражений анонсировала жесткий локдаун

Дания в течение ближайшей недели введет ряд строгих ограничений для борьбы с коронавирусом, а с 25 декабря перейдет в жесткий локдаун.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DR, об этом накануне вечером объявила премьер страны Метте Фредериксен.

И до этого усиленный - но менее жесткий - карантин действовал для для почти 80% жителей Дании. Теперь меры будут распространяться на всю страну.

Ограничения будут внедряться поэтапно в течение 8 дней.

Уже с 17 декабря должны закрыться все торговые центры и магазины площадью более 5 тыс. кв. м.

С 25 декабря и до 3 января к тому же закроются и меньшие магазины - все, кроме продовольственных магазинов и аптек.

С 21 декабря должны будут прекратить работу парикмахерские, массажные салоны и другие подобные сервисы.

Также с этой даты прекратят работу школы, центры внешкольного досуга и высшие учебные заведения. Останутся открытыми только детсады и ясли.

В правительстве при этом пообещали поддержку бизнеса, который не сможет зарабатывать из-за локдауна - путем компенсации значительной части заработных плат и через другие инструменты.

Накануне в стране зарегистрировали новый рекорд заражений коронавирусом - почти 3700 случаев в сутки. Населения Дании - около 5,8 млн.