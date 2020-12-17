Невідомий погодився заплатити Лувру 80 тис. євро за ексклюзивне "побачення" з "Моною Лізою"

У рамках першого в історії Лувру аукціону, невідомий погодився заплатити 80 тисяч євро за можливість бути присутнім під час щорічного огляду портрету "Мони Лізи". Загалом на аукціоні вдалося зібрати понад 2,3 млн євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle та пресслужбу Лувру.

Аукціон відбувся 16 грудня. На ньому були виставлені на продаж деякі твори мистецтва, а також участь у щорічному інспектуванні "Мони Лізи" Леонардо да Вінчі - що завжди проходила без відвідувачів; загалом - 20 лотів.

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Експерти очікували, що присутність на інспектуванні картини продадуть максимум за 30 тисяч євро, але у підсумку невідомий, ім’я якого не розголошують, погодився віддати за "побачення" з картиною 80 тисяч євро.

Загалом аукціоном зацікавилися близько 20 тисяч осіб з 24 країн світу.

Зібрані кошти будуть спрямовані на благодійні й освітні проєкти та облаштування нового простору культурно-мистецької освіти (Le Studio) площею понад 1000 квадратних метрів, що має відкритися восени 2021 року.

Одна з головних причин, що спонукала музей організувати перший в своїй історії аукціон - значні фінансові втрати внаслідок пандемії коронавірусу.

За словами представника музею Яна Ле Туера, у цьому році доходи музею будуть на 90 млн євро меншими, ніж у 2019 році.

Внаслідок "локдаунів" Лувр був зачинений понад 5 місяців, а влітку, коли музей міг працювати, відвідувачів було на три чверті менше, ніж зазвичай.







