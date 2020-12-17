Неизвестный согласился заплатить Лувру 80 тыс. евро за эксклюзивное "свидание" с "Моной Лизой"

В рамках первого в истории Лувра аукциона неизвестный согласился заплатить 80 тыс. евро за возможность присутствовать во время ежегодного осмотра портрета "Моны Лизы". Всего на аукционе удалось собрать более 2,3 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle и пресс-службу Лувра.

Аукцион состоялся 16 декабря. На нем были выставлены на продажу некоторые произведения искусства, а также участие в ежегодном инспектировании картины "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, которое всегда проходило без посетителей; в целом - 20 лотов.

Эксперты ожидали, что присутствие на инспектировании картины продадут максимум за 30 тыс. евро, но в итоге неизвестный, имя которого не разглашается, согласился отдать за "свидание" с картиной 80 тыс. евро.

Всего аукцион заинтересовал около 20 тысяч человек из 24 стран мира.

Собранные средства будут направлены на благотворительные и образовательные проекты, а также обустройство нового пространства культурно-художественного образования (Le Studio) площадью более 1000 квадратных метров, которое должно открыться осенью 2021 года.

Одна из главных причин, побудивших музей организовать первый в своей истории аукцион - значительные финансовые потери в результате пандемии коронавируса.

По словам представителя музея Яна Ле Туэра, в этом году доходы музея будут на 90 млн евро меньше, чем в 2019 году.

Вследствие локдауна Лувр был закрыт более пяти месяцев, а летом, когда музей мог работать, посетителей было на три четверти меньше, чем обычно.