ЕС утвердил третий пакет санкций в отношении Беларуси

Европейский Союз утвердил третий пакет санкций, направленных против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Министры окружающей среды ЕС дали окончательное зеленый свет третьему пакету санкций в отношении Беларуси. Сегодня позже будет (опубликовано) в официальном журнале", - написал Джозвяк.

EU environment ministers have given the final green light for the third sanctions package on #Belrus. in official journal later today. Notable comapnies incl Beltechexport, VOLAT, Dana holdings & Synesis. Ppl incldues head of Belarusian broadcasting Ivan Eismant & deputy PM Sivak