Єврокомісія попередньо домовилася з Novavax про закупівлю вакцини від коронавірусу

Єврокомісія завершила попередні перемовини з компанією Novavax щодо можливого придбання майбутньої вакцини від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному повідомленні Єврокомісії.

Згідно з домовленістю, майбутній контракт із Novavax передбачатиме придбання 100 млн доз вакцини, із можливістю після цього закупити ще 100 млн доз.

"Єврокомісія прийняла рішення підтримати цю вакцину після ґрунтовної наукової оцінки, врахування використаної технології і досвіду компанії у розробці вакцини, а також її спроможності постачати вакцину усім країнам-членам", - зазначають у повідомленні.

Вакцина Novavax зараз перебуває на 3-му етапі клінічних випробувань.

Єврокомісія вже підписала контракти з низкою розробників, зокрема AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac та Moderna.

Завдяки домовленості одразу з багатьома компаніями сподіваються гарантувати, що ЄС у підсумку отримає якомога більше ефективної вакцини, частину з якої можливо буде передати біднішим країнам.

17 липня ЄК схвалила стратегію з прискорення розробки вакцини. Це передбачає попередні контракти з компаніями, за якими в обмін на право придбати певну кількість доз ЄС частково покриває витрати компанії на завершення розробки, що є авансом за майбутню партію вакцин.

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала країнам-членам ЄС розпочати кампанію щеплення проти COVID-19 в один день.

Сьогодні глава МОЗ Німеччини сказав, що це може відбутися 27 грудня. Очікується, що європейський регулятор - Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) - ухвалить рішення щодо перших вакцин 21 грудня.