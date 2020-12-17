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Єврокомісія попередньо домовилася з Novavax про закупівлю вакцини від коронавірусу

Четвер, 17 грудня 2020, 15:24

Єврокомісія завершила попередні перемовини з компанією Novavax щодо можливого придбання майбутньої вакцини від коронавірусу. 

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному повідомленні Єврокомісії. 

Згідно з домовленістю, майбутній контракт із Novavax передбачатиме придбання 100 млн доз вакцини, із можливістю після цього закупити ще 100 млн доз. 

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"Єврокомісія прийняла рішення підтримати цю вакцину після ґрунтовної наукової оцінки, врахування використаної технології і досвіду компанії у розробці вакцини, а також її спроможності постачати вакцину усім країнам-членам", - зазначають у повідомленні.  

Вакцина Novavax зараз перебуває на 3-му етапі клінічних випробувань.

Єврокомісія вже підписала контракти з низкою розробників, зокрема AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac та Moderna

Завдяки домовленості одразу з багатьома компаніями сподіваються гарантувати, що ЄС у підсумку отримає якомога більше ефективної вакцини, частину з якої можливо буде передати біднішим країнам. 

17 липня ЄК схвалила стратегію з прискорення розробки вакцини. Це передбачає попередні контракти з компаніями, за якими в обмін на право придбати певну кількість доз ЄС частково покриває витрати компанії на завершення розробки, що є авансом за майбутню партію вакцин. 

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала країнам-членам ЄС розпочати кампанію щеплення проти COVID-19 в один день.

Сьогодні глава МОЗ Німеччини сказав, що це може відбутися 27 грудня. Очікується, що європейський регулятор - Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) - ухвалить рішення щодо перших вакцин 21 грудня.

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