Еврокомиссия предварительно договорилась с Novavax о закупке вакцины от коронавируса

Еврокомиссия завершила предварительные переговоры с компанией Novavax относительно возможного приобретения будущей вакцины от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.

Согласно договоренности, будущий контракт с Novavax предусматривает приобретение 100 млн доз вакцины, с возможностью после этого закупить еще 100 млн доз.

"Еврокомиссия приняла решение поддержать эту вакцину после основательной научной оценки, учета использованной технологии и опыта компании в разработке вакцины, а также ее способности поставлять вакцину всем странам-членам", - отмечается в сообщении.

Вакцина Novavax сейчас находится на третьем этапе клинических испытаний.

Еврокомиссия уже подписала контракты с рядом разработчиков, в частности AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac и Moderna.

Благодаря договоренности сразу со многими компаниями ЕС надеется гарантировать, что в итоге получит как можно больше эффективной вакцины, часть из которой можно будет передать бедным странам.

17 июля ЕК одобрила стратегию по ускорению разработки вакцины. Это предполагает предварительные контракты с компаниями, по которым в обмен на право приобрести определенное количество доз ЕС частично покрывает расходы компании на завершение разработки, что является авансом за будущую партию вакцин.

Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам-членам ЕС начать кампанию вакцинации против COVID-19 в один день.

Сегодня глава Минздрава Германии сказал, что это может произойти 27 декабря. Ожидается, что европейский регулятор - Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) - примет решение о первых вакцинах 21 декабря.