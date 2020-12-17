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Болгарія продовжила карантин до кінця січня

Четвер, 17 грудня 2020, 17:37

Уряд Болгарії продовжив карантин до кінця січня наступного року, проте передбачив низку послаблень обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на БГНЕС.

Ресторани та спортзали, а також нічні клуби, ігрові зали та казино не працюватимуть до 31 січня. Забороняється проведення заходів, конференцій та конгресів.

Заборона на роботу торгових центрів також залишається, крім банків, аптек та офісів телекомунікаційних компаній.

Дитячі садки, ясла та школи для учнів з 1 по 4 клас відкриються після канікул 4 січня 2021 року. Також з 1 січня відкриються театри, музеї, галереї, кінотеатри, але з місткістю не більше 30%.

Рівень смертності в Болгарії становить 21,4 на 100 000 осіб і це друге місце в ЄС та перше місце на Балканах.

Загальна кількість випадків коронавірусу у Болгарії перевищила 186 тисяч, понад 6 тисяч інфікованих осіб померли.

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