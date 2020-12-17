Болгария продлила карантин до конца января

Правительство Болгарии продлило карантин до конца января следующего года, однако предусмотрело ряд послаблений ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

Рестораны и спортзалы, а также ночные клубы, игровые залы и казино не будут работать до 31 января. Запрещается проведение мероприятий, конференций и конгрессов.

Запрет на работу торговых центров также остается, кроме банков, аптек и офисов телекоммуникационных компаний.

Детские сады, ясли и школы для учащихся с 1 по 4 класс откроются после каникул 4 января 2021 года. Также с 1 января откроются театры, музеи, галереи, кинотеатры, но не более 30% от общей вместимости.

Уровень смертности в Болгарии составляет 21,4 на 100 000 человек и это второе место в ЕС и первое место на Балканах.

Общее количество случаев коронавируса в Болгарии превысило 186 000, более 6000 инфицированных умерли.