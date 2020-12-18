У радника Байдена виявили коронавірус

Коронавірус підтвердили у члена майбутньої адміністрації Байдена Седріка Річмонда, який працюватиме у Білому домі старшим радником.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це повідомила речниця перехідної команди Байдена Кейт Бедінгфілд.

Річмонд у вівторок 15 грудня був присутній в Атланті на заходах, пов’язаних з виборами до Сенату у Джорджії, де був присутній також Джо Байден.

За словами речниці, обраний президент напередодні, 17 грудня, вже здав ПЛР-тест на коронавірус, і його результат виявився негативним.

"Річмонд перетинався з обраним президентом на відкритому повітрі. Вони були у масках і перебували в одному місці менше 15 хвилин поспіль", - зазначила Бедінгфілд.

Вона додала також, що радник прибув до Атланти окремо від Джо Байдена.

Сам Седрік Річмонд у зв’язку з хворобою самоізолюється на наступні 14 днів і повернеться до роботи з командою після негативного тесту.

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