У советника Байдена обнаружили коронавирус

Коронавирус подтвердили у члена будущей администрации Байдена Седрика Ричмонда, который будет работать в Белом доме старшим советником.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом сообщила пресс-секретарь переходной команды Байдена Кейт Бедингфилд.

Ричмонд во вторник, 15 декабря присутствовал в Атланте на мероприятиях, связанных с выборами в Сенат, в которых принимал участие также Джо Байден.

По словам пресс-секретаря, Байден накануне, 17 декабря, уже сдал ПЦР-тест на коронавирус и его результат оказался отрицательным.

"Ричмонд пересекался с избранным президентом на открытом воздухе. Они были в масках и находились в одном месте менее 15 минут подряд", - отметила Бедингфилд.

Она добавила также, что советник прибыл в Атланту отдельно от Джо Байдена.

Сам Седрик Ричмонд в связи с болезнью самоизолируется на следующие 14 дней и вернется к работе с командой после негативного теста.

Читайте также: Генерал с опытом экстремальной логистики: кому Байден поручил возглавить Пентагон.