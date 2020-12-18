Британські Північна Ірландія та Уельс анонсували нові локдауни

Уельс та Північна Ірландія оголосили про запровадження нових локдаунів через зростання кількості заражень коронавірусом; Англія також запровадить найжорсткіший рівень обмежень ще у низці районів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Північна Ірландія анонсувала локдаун з 26 грудня щонайменш на чотири тижні. На цей час повинні будуть закритися усі "другорядні магазини" (тепер до них віднесли і садові центри та магазини побутових товарів), перукарні та салони краси, автомийки. Ресторани зможуть продавати їжу тільки "з собою".

Більш того, у перший тиждень локдауну навіть ті магазини, які залишаться відкритими, повинні будуть працювати до 20:00.

Спортивні заходи забороняються навіть для професійних спортсменів найвищого рівня.

Зустрічі у так званих "різдвяних бульбашках" - компаніях до трьох домогосподарств - після 27 грудня теж будуть заборонені.

Уельс анонсував локдаун з 28 грудня щонайменш на три тижні - фактично не закриватимуть лише дитсадки, школи та релігійні установи. Усі "другорядні" магазини, перукарні тощо повинні будуть закритися.

Ресторани й кафе повинні будуть закритися о 18 годині на Різдво.

На Різдво можна буде зустрічатися компаніями не більш ніж з двох домогосподарств.

З цієї суботи, 19 грудня, найжорсткіші карантинні правила "третього рівня" почнуть поширюватися на низку районів південної та східної Англії, де проживає близько 38 мільйонів людей. Після цього в умовах найжорсткішого, "третього" рівня обмежень опиниться дві третини населення Англії.

Кількість заражень почала зростати майже у всіх частинах Англії. Найбільш тривожний приріст спостерігається у Лондоні - близько 320 випадків на 100 000 населення у тиждень до 13 грудня, тоді як за тиждень до того це було 200 випадків.

У Лондоні та частинах графств Ессекс і Герфордшир найжорсткіший "третій рівень" коронавірусних обмежень був запроваджений ще раніше цього тижня.

У Шотландії також не виключають суттєвого посилення карантину після свят.

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