Северная Ирландия и Уэльс анонсировали новый локдаун

Уэльс и Северная Ирландия объявили о введении новых локдаунов в связи с ростом количества заражений коронавирусом; Англия также введет более строгий уровень ограничений еще в ряде районов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Северная Ирландия анонсировала локдаун с 26 декабря минимум на четыре недели. Должны будут закрыться все "второстепенные магазины" (теперь к ним отнесли и садовые центры и магазины бытовых товаров), парикмахерские и салоны красоты, автомойки. Рестораны смогут продавать еду только навынос.

Более того, в первую неделю локдауна даже те магазины, которые останутся открытыми, должны будут работать до 20:00.

Спортивные мероприятия запрещаются даже для профессиональных спортсменов высокого уровня.

Встречи в так называемых "рождественских пузырях" - компаниях до трех домохозяйств - после 27 декабря тоже будут запрещены.

Уэльс анонсировал локдаун с 28 декабря минимум на три недели - фактически не будут закрывать только детсады, школы и религиозные учреждения. Все "второстепенные" магазины, парикмахерские и т.д. должны будут закрыться.

Рестораны и кафе должны будут закрыться в 18:00 на Рождество.

На Рождество можно будет встречаться компаниями не более чем из двух домохозяйств.

С этой субботы, 19 декабря, жесткие карантинные правила "третьего уровня" начнут распространяться на ряд районов южной и восточной Англии, где проживает около 38 млн человек. После этого в условиях самого строгого, третьего уровня ограничений окажется две трети населения Англии.

Количество заражений начало расти почти во всех частях Англии. Наиболее тревожный прирост наблюдается в Лондоне - около 320 случаев на 100 000 населения в неделю до 13 декабря, тогда как неделей ранее это было 200 случаев.

В Лондоне и части графств Эссекс и Герфордшир жесткий третий уровень коронавирусных ограничений был введен еще ранее на этой неделе.

В Шотландии также не исключают существенного усиления карантина после праздников.