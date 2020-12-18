У Мілані - натовпи на вокзалах і в аеропорту через масовий від’їзд людей перед локдауном

У Мілані повідомляють про натовпи мандрівників на вокзалах і в аеропорту з початком останніх вихідних, коли пересування між регіонами ще дозволене.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Corriere della Sera.

Вихідні 19-20 грудня - останні, коли італійці можуть пересуватися між регіонами і поїхати додому на свята.

За оцінками, протягом цих вихідних лише з Мілану виїде близько 200 тисяч людей. Близько 80 000 мандрівників скористаються авіарейсами, 50 000 - потягами, решта приватними авто.

Вранці у п’ятницю в аеропорту Мальпенса зібралися сотні людей, очікуючи на свої рейси. Більшість із них - ті, хто повертається на свята у свої рідні міста, ще невелика частка - ті, хто їдуть в інші країни, де це дозволено чинними коронавірусними правилами.

Фото: Corriere della Sera

На залізничному вокзалі Мілану людей помітно побільшало вже ввечері у четвер, а сьогодні вже з раннього ранку спостерігається постійний потік мандрівників.

Варто зазначити, що поїзди зараз дозволено заповнювати на 50% місткості, а курсує їх 30% від кількості тих, що виходили на маршрут у часи до початку епідемії.

За деякими маршрутами, як, наприклад, з Мілану до Неаполя, квитки на п’ятницю, суботу та неділю майже повністю розпродані.