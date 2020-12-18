В Милане - толпы на вокзалах и в аэропорту из-за массового отъезда людей перед локдауном

В Милане сообщают о толпы путешественников на вокзалах и в аэропорту с началом последних выходных, когда передвижения между регионами еще разрешено.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Corriere della Sera.

Выходные 19-20 декабря - последние, когда итальянцы могут передвигаться между регионами и поехать домой на праздники.

По оценкам, в течение этих выходных только из Милана выедет около 200 000 людей. Около 80 000 путешественников воспользуются авиарейсами, 50 000 - поездами, остальные - частными автомобилями.

Утром в пятницу в аэропорту Мальпенса собрались сотни людей, ожидая свои рейсы. Большинство из них - те, кто возвращается на праздники в свои родные города, еще небольшая доля - те, кто едут в другие страны.

Фото: Corriere della Sera

На железнодорожном вокзале Милана количество людей заметно увеличилось уже вечером в четверг, а сегодня уже с раннего утра наблюдается постоянный поток путешественников.

Стоит отметить, что поезда сейчас разрешено заполнять на 50% вместимости, а курсирует их 30% от тех, что выходили на маршрут до начала эпидемии.

По некоторым маршрутам, как, например, из Милана в Неаполь, билеты на пятницу, субботу и воскресенье почти полностью распроданы.