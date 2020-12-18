ЄБРР дасть Україні 450 млн євро кредиту на дороги

Європейський банк реконструкції і розвитку та уряд України у п’ятницю уклали кредитну угоду на 450 млн євро, які спрямують на капітальний ремонт траси Київ-Одеса та будівництво північного обходу Львова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

Домовленості про кредит досягнуто за проєктом "Розвиток транс’європейської транспортної мережі (Україна – дорожні коридори)".

Кошти будуть спрямовані на капітальний ремонт 5 ділянок автошляху М-05 Київ-Одеса у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях, а також на будівництво північного обходу Львова.

"Реалізація цього проєкту дозволить не лише покращити стан автошляхів за маршрутами міжнародних транспортних коридорів, а й підвищити безпеку дорожнього руху на дорогах, що сполучають Україну з ЄС та Київ з Чорним морем.

Вдячний нашим постійним партнерам із банку за всебічну підтримку і допомогу Україні у створенні сучасної та якісної інфраструктури для людей", - прокоментував підписання угоди очільник міністерства Владислав Криклій.