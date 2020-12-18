ЕБРР даст Украине 450 млн евро кредита на дороги

Европейский банк реконструкции и развития и правительство Украины в пятницу заключили кредитное соглашение на 450 млн евро, которые будут направлены на капитальный ремонт трассы Киев-Одесса и строительство северного обхода Львова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Договоренности о кредите достигнуты по проекту "Развитие трансъевропейской транспортной сети (Украина - дорожные коридоры)".

Средства будут направлены на капитальный ремонт 5 участков автодороги М-05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на строительство северного обхода Львова.

"Реализация этого проекта позволит не только улучшить состояние автодорог по маршрутам международных транспортных коридоров, но и повысить безопасность дорожного движения на дорогах, соединяющих Украину с ЕС и Киев с Черным морем.

Благодарен нашим постоянным партнерам из банка за всестороннюю поддержку и помощь Украине в создании современной и качественной инфраструктуры для людей", - прокомментировал подписание соглашения глава министерства Владислав Криклий.