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ЕБРР даст Украине 450 млн евро кредита на дороги

Пятница, 18 декабря 2020, 16:13

Европейский банк реконструкции и развития и правительство Украины в пятницу заключили кредитное соглашение на 450 млн евро, которые будут направлены на капитальный ремонт трассы Киев-Одесса и строительство северного обхода Львова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Договоренности о кредите достигнуты по проекту "Развитие трансъевропейской транспортной сети (Украина - дорожные коридоры)".

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Средства будут направлены на капитальный ремонт 5 участков автодороги М-05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на строительство северного обхода Львова.

"Реализация этого проекта позволит не только улучшить состояние автодорог по маршрутам международных транспортных коридоров, но и повысить безопасность дорожного движения на дорогах, соединяющих Украину с ЕС и Киев с Черным морем.

Благодарен нашим постоянным партнерам из банка за всестороннюю поддержку и помощь Украине в создании современной и качественной инфраструктуры для людей", - прокомментировал подписание соглашения глава министерства Владислав Криклий.

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