У Туреччині в лікарні для хворих на COVID-19 вибухнув кисневий апарат, 8 загиблих
Щонайменше вісім пацієнтів загинули в результаті пожежі, викликаної пошкодженням кисневого апарату і вибухом в приватній лікарні в турецькій провінції Газіантеп.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.
Інцидент стався в суботу близько 4:45 ранку в відділенні інтенсивної терапії COVID-19 в університетській лікарні SANKO.
Пожежа була викликана апаратом кисневої терапії з високою швидкістю потоку, який використовувався при лікуванні пацієнтів з COVID-19.
Сім пацієнтів померли на місці події, а один помер по дорозі в іншу лікарню. Жертвами стали пацієнти у віці від 65 до 85 років.
Після вибуху ще 14 пацієнтів, які проходили лікування від COVID-19 у відділенні, були переведені в різні лікарні.
На місце події були відправлені бригади поліції і пожежної охорони.