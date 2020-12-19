В Турции в больнице для больных COVID-19 взорвался кислородный аппарат, 8 погибших

По меньшей мере восемь пациентов погибли в результате пожара, вызванного повреждением кислородного аппарата и взрывом в частной больнице в турецкой провинции Газиантеп.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Инцидент произошел в субботу около 4:45 утра в отделении интенсивной терапии COVID-19 в университетской больнице SANKO.

Пожар был вызван аппаратом кислородной терапии с высокой скоростью потока, который использовался при лечении пациентов с COVID-19.

Семь пациентов скончались на месте происшествия, а один скончался по дороге в другую больницу. Жертвами стали пациенты в возрасте от 65 до 85 лет.

После взрыва еще 14 пациентов, проходивших лечение от COVID-19 в отделении, были направлены в различные больницы.

На место происшествия были отправлены бригады полиции и пожарной охраны.