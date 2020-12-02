Угорщина хоче, щоб ОБСЄ направила місію на Закарпаття через обшуки і тиск

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто попросив ОБСЄ направити на Закарпаття місію через обшуки у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на своїй сторінці у Facebook після розмови з Гентом Чакаєм, в.о. міністра закордонних справ Албанії, яка цього річ головує в ОБСЄ.

"Я попросив його направити спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні в Закарпатську область для розслідування вчорашніх зловживань щодо угорської громади" - написав Сійярто.

Він зазначив, що спостерігачі мають дізнатися про вчорашні події на місцях і зв'язатися з представниками закарпатських угорців.

Варто зазначити, що Сійярто вже не вперше виступає за спостережну місію ОБСЄ на Закарпатті. Зокрема, у 2017 році Угорщина на тлі суперечок довкола закону про освіту закликала ОБСЄ направити постійну місію ОБСЄ в Закарпатську область, через "напруженість" в регіоні. Потім ці заклики звучали неодноразово.

Нагадаємо, раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету.

Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України та викликавши посла України в Угорщині.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що "на жаль, в Україні і надалі основною політикою уряду залишається політика залякування угорської громади та антиугорськість".

1 грудня на тлі нового витка напруги між Україною та Угорщиною до українського МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.