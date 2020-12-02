Венгрия хочет, чтобы ОБСЕ направила миссию на Закарпатье из-за обысков и давления

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил ОБСЕ направить на Закарпатье миссию из-за обысков у функционеров одного из местных благотворительных фондов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на своей странице в Facebook после разговора с Гентом Чакаем, и. о. министра иностранных дел Албании, которая в этом году председательствует в ОБСЕ.

"Я попросил его направить специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине в Закарпатскую область для расследования вчерашних злоупотреблений в отношении венгерской общины " - написал Сийярто.

Он отметил, что наблюдатели должны узнать о вчерашних событиях на местах и связаться с представителями закарпатских венгров.

Стоит отметить, что Сийярто уже не впервые выступает за наблюдательную миссию ОБСЕ на Закарпатье. В частности, в 2017 году Венгрия на фоне споров вокруг закона об образовании призвала ОБСЕ направить постоянную миссию ОБСЕ в Закарпатскую область, из-за "напряженности" в регионе. Затем эти призывы звучали неоднократно.

Напомним, ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета.

Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "к сожалению, в Украине и в дальнейшем основной политикой правительства остается политика запугивания венгерской общины и антивенгерскость".

1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.