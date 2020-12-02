Парламент Британії підтримав обмеження в Англії, які замінять локдаун

У Британії з 2 грудня припиняється дія національного локдауну, однак вступають в силу обмеження, жорсткіші за ті, що були до карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Так, з 2 грудня близько 99% населення Англії буде перебувати під двома найжорсткішими рівнями обмежень, які будуть суворішими, ніж до локдауну.

Близько 32 мільйонів осіб, або трохи більше половини населення Англії, потраплять в категорію 2.

Ще 23,3 мільйона людей зіткнуться з найжорсткішими заходами рівня 3, в той час як тільки острів Уайт, Корнуолл і острови Сіллі можуть залишитися на рівні 1.

Нова система диктує, що громадяни можуть і не можуть робити, і, хоча вона менш сувора, ніж попередні два локдауни, які Англія пережила в цьому році, вона все ще є обмеженням соціальних і комерційних свобод, раніше нечуваних поза межами воєнного часу.

Магазини і школи залишаться відкритими на всіх рівнях, але на третьому рівні паби і ресторани будуть закриті, за винятком послуг на винос.

Поїздки в регіони 3 рівня або з них заборонені, а змішування в приміщенні з іншими домогосподарствами заборонено в двох верхніх рівнях.

У вівторок депутати проголосували за введення нових заходів в силу, хоча прем’єр Борис Джонсон постраждав від найбільшого повстання власної партії, коли більше 50 депутатів-консерваторів проголосували проти уряду.