Парламент Британии поддержал ограничения в Англии, которые заменят локдаун

В Британии со 2 декабря прекращается действие национального локдауна, однако вступают в силу ограничения, более жесткие, чем те, что были до карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Так, со 2 декабря около 99% населения Англии будет находиться под двумя самыми жесткими уровнями ограничений, которые будут более строгими, чем до локдауна.

Около 32 миллионов человек, или чуть больше половины населения Англии, попадут в категорию 2.

Еще 23,3 миллиона человек столкнутся с самыми жесткими мерами уровня 3, в то время как только остров Уайт, Корнуолл и острова Силли могут остаться на уровне 1.

Новая система диктует, что граждане могут и не могут делать, и, хотя она менее строгая, чем предыдущие два локдауна, которые Англия пережила в этом году, она все еще является ограничением социальных и коммерческих свобод, ранее неслыханных за пределами военного времени.

Магазины и школы останутся открытыми на всех уровнях, но на третьем уровне пабы и рестораны будут закрыты, за исключением услуг на вынос.

Поездки в регионы 3 уровня или из них запрещены, а смешивание в помещении с другими домохозяйствами запрещено в двух верхних уровнях.

Во вторник депутаты проголосовали за введение новых мер в силу, хотя премьер Борис Джонсон пострадал от крупнейшего восстания собственной партии, когда более 50 депутатов-консерваторов проголосовали против правительства.