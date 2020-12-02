У Німеччині максимальний рівень смертей з початку пандемії
Середа, 2 грудня 2020, 08:58
У Німеччині за минулу добу від коронавірусної хвороби померли 487 людей – найбільше з початку пандемії.
Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
За останню добу вірус SARS-CoV-2 в Німеччині виявлено ще у 17 270 осіб. Всього у країніпідтверджено 1,084 млн заражень.
З початку пандемії 17 123 осіб з COVID-19 померли (приріст в 487 летальних випадків), близько 760 000 одужали, випливає з даних Інституту імені Роберта Коха (RKI).
Показник смертей від COVID - 19 за добу в Німеччині став максимальним з початку пандемії.
Попередній максимум летальних випадків - 426-був зафіксований 27 листопада.
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