У Німеччині максимальний рівень смертей з початку пандемії

У Німеччині за минулу добу від коронавірусної хвороби померли 487 людей – найбільше з початку пандемії.

Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За останню добу вірус SARS-CoV-2 в Німеччині виявлено ще у 17 270 осіб. Всього у країніпідтверджено 1,084 млн заражень.

З початку пандемії 17 123 осіб з COVID-19 померли (приріст в 487 летальних випадків), близько 760 000 одужали, випливає з даних Інституту імені Роберта Коха (RKI).

Показник смертей від COVID - 19 за добу в Німеччині став максимальним з початку пандемії.

Попередній максимум летальних випадків - 426-був зафіксований 27 листопада.