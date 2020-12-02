В Германии максимальный уровень смертей с начала пандемии
Среда, 2 декабря 2020, 08:58
В Германии за минувшие сутки от коронавирусной болезни умерли 487 человек – больше всего с начала пандемии.
Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
За последние сутки вирус SARS-CoV-2 в Германии обнаружен еще у 17 270 человек. Всего в стране утверждено 1,084 млн заражений.
С начала пандемии 17 123 человек с COVID-19 умерли (прирост в 487 летальных случаев), около 760 000 выздоровели, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI).
Показатель смертей от COVID - 19 за сутки в Германии стал максимальным с начала пандемии.
Предыдущий максимум летальных исходов - 426-был зафиксирован 27 ноября.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua