В Германии максимальный уровень смертей с начала пандемии

В Германии за минувшие сутки от коронавирусной болезни умерли 487 человек – больше всего с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

За последние сутки вирус SARS-CoV-2 в Германии обнаружен еще у 17 270 человек. Всего в стране утверждено 1,084 млн заражений.

С начала пандемии 17 123 человек с COVID-19 умерли (прирост в 487 летальных случаев), около 760 000 выздоровели, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI).

Показатель смертей от COVID - 19 за сутки в Германии стал максимальным с начала пандемии.

Предыдущий максимум летальных исходов - 426-был зафиксирован 27 ноября.