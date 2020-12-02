Надзвичайну ситуацію у Латвії продовжили до 11 січня, маски обов’язкові всюди, крім дому

Для обмеження поширення COVID-19 у Латвії надзвичайна ситуація продовжена до 11 січня, а також вводиться вимога про носіння масок у всіх приміщеннях, крім дому.

Відповідні заходи схвалив уряд Латвії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Також Латвія повертається до принципу" дві людини, два метри", який практикувався навесні. Він передбачає, що люди, які не є членами одного домогосподарства, зможуть збиратися тільки по двоє, дотримуючись при цьому дистанції два метри.

У вихідні працюватимуть тільки магазини товарів першої необхідності - продуктові магазини, магазини гігієнічних і господарських товарів, автозаправні станції, аптеки.

У робочі ж дні магазини і торгові центри повинні забезпечити, щоб в них одночасно знаходилося не більше 20% від максимально можливого числа клієнтів. Всі магазини, площа яких не перевищує 25 кв.м, одночасно можуть обслуговувати лише одного клієнта. На вході в магазин має бути вивішено відповідне попередження.

З 7 грудня в громадському транспорті буде обмеження — 50% від місткості транспортного засобу.

Уряд постановив також, що учні 1-4-х класів продовжать вчитися очно, а 5-6-е класи підуть у віддалений режим.

Вища, професійна, неформальна освіта може проходити тільки в дистанційній формі, а практичні заняття, які неможливо провести віддалено — в індивідуальному порядку.

Очні спортивні тренування з 3 грудня дозволені тільки для професійних команд вищих категорій.

На кордонах буде введений посилений контроль, щоб, хто в’їжджає в Латвію, заповнювали електронні анкети і дотримувалися вимог самоізоляції.