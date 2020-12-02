Чрезвычайную ситуацию в Латвии продлили до 11 января, маски обязательны везде, кроме дома
Для ограничения распространения COVID-19 в Латвии чрезвычайная ситуация продлена до 11 января, а также вводится требование о ношении масок во всех помещениях, кроме дома.
Соответствующие меры одобрило правительство Латвии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.
Также Латвия возвращается к принципу "два человека, два метра", который практиковался весной. Он предусматривает, что люди, которые не являются членами одного домохозяйства, смогут собираться только по двое, соблюдая при этом дистанцию два метра.
В выходные будут работать только магазины товаров первой необходимости - продовольственные магазины, магазины гигиенических и хозяйственных товаров, автозаправочные станции, аптеки.
В рабочие дни магазины и торговые центры должны обеспечить, чтобы в них одновременно находилось не более 20% от максимально возможного числа клиентов. Все магазины, площадь которых не превышает 25 кв.м, одновременно могут обслуживать только одного клиента. На входе в магазин должно быть вывешено соответствующее предупреждение.
С 7 декабря в общественном транспорте будет ограничение - 50% от вместимости транспортного средства.
Правительство постановило также, что учащиеся 1-4-х классов продолжат учиться очно, а 5-6-е классы – в удаленном доступе.
Высшее, профессиональное, неформальное образование может проходить только в дистанционной форме, а практические занятия, которые невозможно провести удаленно - в индивидуальном порядке.
Очные спортивные тренировки с 3 декабря разрешены только для профессиональных команд высших категорий.
На границах будет введен усиленный контроль, чтобы въезжающие в Латвию заполняли электронные анкеты и соблюдали требования самоизоляции.