Чрезвычайную ситуацию в Латвии продлили до 11 января, маски обязательны везде, кроме дома

Для ограничения распространения COVID-19 в Латвии чрезвычайная ситуация продлена до 11 января, а также вводится требование о ношении масок во всех помещениях, кроме дома.

Соответствующие меры одобрило правительство Латвии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Также Латвия возвращается к принципу "два человека, два метра", который практиковался весной. Он предусматривает, что люди, которые не являются членами одного домохозяйства, смогут собираться только по двое, соблюдая при этом дистанцию ​​два метра.

В выходные будут работать только магазины товаров первой необходимости - продовольственные магазины, магазины гигиенических и хозяйственных товаров, автозаправочные станции, аптеки.

В рабочие дни магазины и торговые центры должны обеспечить, чтобы в них одновременно находилось не более 20% от максимально возможного числа клиентов. Все магазины, площадь которых не превышает 25 кв.м, одновременно могут обслуживать только одного клиента. На входе в магазин должно быть вывешено соответствующее предупреждение.

С 7 декабря в общественном транспорте будет ограничение - 50% от вместимости транспортного средства.

Правительство постановило также, что учащиеся 1-4-х классов продолжат учиться очно, а 5-6-е классы – в удаленном доступе.

Высшее, профессиональное, неформальное образование может проходить только в дистанционной форме, а практические занятия, которые невозможно провести удаленно - в индивидуальном порядке.

Очные спортивные тренировки с 3 декабря разрешены только для профессиональных команд высших категорий.

На границах будет введен усиленный контроль, чтобы въезжающие в Латвию заполняли электронные анкеты и соблюдали требования самоизоляции.