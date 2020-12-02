У Швеції школярі намагалися навмисно заразитись Covid-19, щоб отримати імунітет

Шведська поліція запідозрила старшокласників з міста Естерсунд у намаганні навмисно заразитися коронавірусом і поширювати його далі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Справу спочатку класифікували за звинуваченням у поширенні інфекції, але пізніше в той же день розслідування було закрито.

Поліція анонсувала розслідування у вихідні. Це сталося після того, як правоохоронці звернули увагу на те, що учні середньої школи активно шукали людей, які, як вони знали, були хворі Covid-19, щоб заразитися самим. План полягав у тому, щоб поширити інфекцію далі.

Мета учнів нібито полягала в отриманні імунітету.

"У нас немає ні позивачів, ні підозрюваних, і нам нічого робити",- заявив керівник попереднього слідства Ніклас Стернлеф, пояснюючи закриття розслідування.

Крім того, Ніклас Стернлеф вважає, що незрозуміло, чи є дія, про яку йде мова, злочинною. Але, за словами лікаря інфекційного контролю Анніки Ерссон, навмисне зараження кого-небудь коронавірусом є злочином.

"Якщо ви знаєте або вважаєте, що ви заражені, ви повинні вжити заходів, щоб захистити інших від зараження. Звичайно, свідоме зараження не є злочином, але якщо ви не ізолюєте себе від контактів за межами вашого власного будинку протягом 14 днів, ви свідомо поширили інфекцію", сказала Анніка Ерссон.