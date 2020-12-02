В Швеции школьники пытались намеренно заразиться Covid-19, чтобы получить иммунитет

Шведская полиция заподозрила старшеклассников из города Эстерсунд в попытке намеренно заразиться коронавирусом и распространять его дальше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Дело классифицировали по обвинению в распространении инфекции, но позже в тот же день расследование было закрыто.

Полиция анонсировала расследование в выходные. Это произошло после того, как правоохранители обратили внимание на то, что ученики средней школы активно искали людей, которые, как они знали, были больные Covid-19, чтобы заразиться самим. План состоял в том, чтобы распространить инфекцию дальше.

Цель учеников якобы заключалась в получении иммунитета.

"У нас нет ни истцов, ни подозреваемых, и нам нечего делать",- заявил руководитель предварительного следствия Никлас Стернлеф, объясняя закрытие расследования.

Кроме того, Никлас Стернлеф считает, что неясно, является ли действие, о котором идет речь, преступным. Но, по словам врача инфекционного контроля Анники Эрссон, намеренное заражение кого-либо коронавирусом является преступлением.

"Если вы знаете или считаете, что вы заражены, вы должны принять меры, чтобы защитить других от заражения. Конечно, сознательное заражение не является преступлением, но если вы не изолируете себя от контактов за пределами вашего собственного дома в течение 14 дней, вы сознательно распространили инфекцию", сказала Анника Эрссон.