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У Франції після місяця перерви відновився суд у справі теракту проти Charlie Hebdo

Середа, 2 грудня 2020, 13:31

У Франції відновилися судові засідання у справі теракту проти редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo - після місяця перерви.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Засідання призупинили з 31 жовтня - через коронавірус у трох обвинувачених. 

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Від сьогодні головний звинувачений у теракті - Алі Різа Пола родом з Туреччини, вже присутній у залі засідань - медики постановили, що він здатний брати участь у засіданні, хоча сам чоловік протестував проти відновлення судового процесу. У судовій залі він також почав вимагати знову забрати його у лікарню. 

Загалом у справі судять чотирнадцять осіб, з них трьох - заочно. Їх підозрюють у різних ступенях сприяння виконавцям терактів - Саїду та Шерифу Куаші та Амеді Кулібалі, від рук яких загинули 17 осіб у редакції Charlie Hebdo та інших місцях у січні 2015 року.

Вирок у справі очікують 16 грудня.  

Нагадаємо, Charlie Hebdo нещодавно опублікував карикатуру на турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, після чого той подав заяву в прокуратуру Стамбулу про відкриття кримінальної справи.

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