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Во Франции после месяца перерыва возобновился суд по делу теракта против Charlie Hebdo

Среда, 2 декабря 2020, 13:31

Во Франции возобновились судебные заседания по делу теракта против редакции сатирического журнала Charlie Hebdo - после месяца перерыва.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Заседание приостановили с 31 октября – из-за коронавируса у нескольких обвиняемых.

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С сегодняшнего дня главный обвиняемый в теракте - Али Риза Пола родом из Турции, который уже присутствует в зале заседаний - медики решили, что он способен участвовать в заседании, хотя сам мужчина протестовал против возобновления судебного процесса. В зале суда он также потребовал снова забрать его в больницу.

Всего судят четырнадцать человек, из них троих - заочно. Их подозревают в различной степени содействие исполнителям терактов - Саиду и Шерифу Куаши и Амеди Кулибали, от рук которых погибли 17 человек в редакции Charlie Hebdo и других местах в январе 2015 года.

Приговор по делу ожидают 16 декабря.

Напомним, Charlie Hebdo недавно опубликовал карикатуру на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, после чего тот подал заявление в прокуратуру Стамбула о возбуждении уголовного дела.

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