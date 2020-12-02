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У центрі Гааги в результаті нападу з ножем поранені двоє людей

Середа, 2 грудня 2020, 13:57

У центрі Гааги на вулиці Grote Marktstraat, яка є однією з найжвавіших торгових вулиць, стався напад з ножем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Den Haag FM.

Інцидент стався близько полудня в районі супермаркету Albert Heijn.

В результаті нападу поранення отримали двоє людей, один з постраждалих перебуває при тямі. Поліція повідомила, що поранених доставили до лікарні.

Нападник втік, його шукають.

Також неподалік місця нападу сталася пожежа в одному з магазинів. Пожежники вже загасили вогонь.

Поки невідомо, чи пов’язані ці два інциденти.

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