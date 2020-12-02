В центре Гааги в результате нападения с ножом ранены два человека
Среда, 2 декабря 2020, 13:57
В центре Гааги на улице Grote Marktstraat, которая является одной из самых оживленных торговых улиц, произошло нападение с ножом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Den Haag FM.
Инцидент произошел около полудня в районе супермаркета Albert Heijn.
В результате нападения ранения получили два человека, один из пострадавших находится в сознании. Полиция сообщила, что раненых доставили в больницу.
Нападавший скрылся, его ищут.
Также неподалеку от места нападения произошел пожар в одном из магазинов. Пожарные уже потушили огонь.
Пока неизвестно, связаны ли эти два инцидента.
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