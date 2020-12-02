Франція запровадить прикордонний контроль, щоб утримати людей від лижних курортів

Уряд Франції має намір запровадити вибіркові перевірки на кордонах і карантин для своїх громадян, які збираються на лижні курорти в сусідні країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс в інтерв'ю BFMTV.

"Ідея полягає в тому, щоб запобігти зараженню французів на лижних станціях у Швейцарії", - сказав Кастекс.

Для досягнення своїх цілей уряд також планує ввести 7-денний карантин для пасажирів транспортних засобів, французьких чи іноземних, які повернуться зі Швейцарії або Іспанії, де не планують закривати гірськолижні курорти попри пандемію.

"Швейцарія та деякі регіони Іспанії не ввели заборону на катання на лижах попри дискусії на європейському рівні, і вірус іноді циркулює там навіть більше, ніж удома. Таким чином, існує ризик того, що люди, які там катаються на лижах, повернуться інфікованими", - сказав Кастекс.

Вибіркові перевірки також будуть проводитися в аеропортах для рейсів з інших країн, де будуть відкриті гірськолижні курорти, таких як Австрія, незалежно від того, каталися пасажири в цих країнах чи ні.

"Європейське законодавство дає нам право проводити вибіркові перевірки транспортних засобів, якщо вони є пропорційними і недискримінаційними. Крім того, в рамках правового режиму надзвичайного стану в галузі охорони здоров'я ми можемо вжити заходів щодо ізоляції людей, які повертаються з районів з високою циркуляцією вірусу", - пояснив прем'єр.

Щоб уникнути цього карантину, можна буде надати негативний результат тесту на коронавірус.

Нагадаємо, у Франції минулого тижня після місячного локдауну відкрилися магазини, що торгують другорядними товарами.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про послаблення низки коронавірусних обмежень завдяки покращенню ситуації з пандемією 25 листопада.