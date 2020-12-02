Франция введет пограничный контроль, чтобы удержать людей от лыжных курортов

Правительство Франции намерено ввести выборочные проверки на границах и карантин для своих граждан, которые собираются на лыжные курорты в соседние страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс в интервью BFMTV.

"Идея состоит в том, чтобы предотвратить заражение французов на лыжных станциях в Швейцарии", - сказал Кастекс.

Для достижения своих целей правительство также планирует ввести 7-дневный карантин для пассажиров транспортных средств, французских или иностранных, которые вернутся из Швейцарии или Испании, где планируют открывать горнолыжные курорты.

"Швейцария и некоторые регионы Испании не ввели запрет на катание на лыжах, несмотря на дискуссии на европейском уровне, и вирус иногда циркулирует там даже больше, чем дома. Таким образом, существует риск того, что люди, которые там катаются на лыжах, вернутся инфицированными", - сказал Кастекс.

Выборочные проверки также будут проводиться в аэропортах для рейсов из других стран, где будут открыты горнолыжные курорты, таких как Австрия, независимо от того, катались пассажиры в этих странах или нет.

"Европейское законодательство дает нам право проводить выборочные проверки транспортных средств, если они являются соразмерными и недискриминационными. Кроме того, в рамках правового режима чрезвычайного положения в области здравоохранения мы можем принять меры по изоляции людей, возвращающихся из районов с высокой циркуляцией вируса", - пояснил премьер.

Чтобы избежать этого карантина, можно будет предоставить негативный результат теста на коронавирус.