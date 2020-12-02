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Україна вивчає можливість закупівлі тестів і вакцини в Британії

Середа, 2 грудня 2020, 15:12

Україна вивчає можливість використання фінансових інструментів Експортно-кредитного агентства Великої Британії (UKEF) для закупівлі британських тестів і вакцини для боротьби з пандемією COVID-19. 

Про це у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"Зараз йде переговорний процес щодо реалізації спільного проєкту розвитку українського флоту і відповідної інфраструктури. Також ми вивчаємо можливість використання фінансових інструментів UKEF для придбання британських тестів і вакцини в рамках боротьби з коронавірусною інфекцією", - розповів Кулеба. 

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За його словами, іншим напрямком є ​​можливість використання цих ресурсів для будівництва найбільшої в Європі наземної вітряної електростанції в Запорізькій області. Мова про проєкт "Зофія". 

Кулеба нагадав, що в рамках підписаного 8 жовтня 2020 року меморандуму про співпрацю між UK Export Finance і урядом України визначено п'ять пріоритетних сфер: безпека і оборона, інфраструктура, сільське господарство, енергетика та охорона здоров'я. 

Нагадаємо, Велика Британія стала першою країною, яка затвердила вакцину Pfizer/BioNTech для широкого використання.

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