Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Германии придумали, как обойти санкции США против "Северного потока-2" – Bild

Посольство Венгрии считает, что депутаты на Закарпатье пели не гимн, а молитву

Британия первой в мире начнет прививать вакциной Pfizer/BioNTech

Наезд на пешеходов в Трире: число погибших возросло до 5, пострадали 14 человек






Украина изучает возможность закупки тестов и вакцины в Британии

Среда, 2 декабря 2020, 15:12

Украина изучает возможность использования финансовых инструментов Экспортно-кредитного агентства Великобритании (UKEF) на приобретение британских тестов и вакцины для борьбы с пандемией COVID-19.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"Сейчас идет переговорный процесс по реализации совместного проекта развития украинского флота и соответствующей инфраструктуры. Также мы изучаем возможность использования финансовых инструментов UKEF для приобретения британских тестов и вакцины в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией", - рассказал Кулеба.

Читайте также
В ЕС могут утвердить первую вакцину от COVID накануне Нового года

По его словам, другим направлением является возможность использования этих ресурсов для строительства крупнейшей в Европе наземной ветряной электростанции в Запорожской области. Речь о проекте "Зофия".

Кулеба напомнил, что в рамках подписанного 8 октября 2020 года меморандума о сотрудничестве между UK Export Finance и правительством Украины определены пять приоритетных сфер: безопасность и оборона, инфраструктура, сельское хозяйство, энергетика и здравоохранение.

Напомним, Великобритания стала первой страной, которая утвердила вакцину Pfizer / BioNTech для широкого использования. 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания МИД Кулеба Коронавирус
powered by lun.ua