Безкоштовно і без примусу: прем’єр Польщі розповів про майбутню вакцинацію

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, як відбуватиметься вакцинація від коронавірусу в сусідній країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

За словами польського прем'єр-міністра, вакцинація буде безкоштовною і добровільною. Очікується, що щеплення почнуть робити з лютого.

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Першочергово вакцинувати хочуть чотири групи громадян: медичних працівників, жителів будинків для літніх людей, силовиків та армію, а також людей похилого віку, страших за певний віковий поріг.

"Процес вакцинації буде організований просто: онлайн-реєстрація для охочих. Решта можуть скористатися традиційними способами. Потім направляють до пункту вакцинації, перша доза вакцини і друга через 21 день", - розповів він.

За його словами, у Польщі є замовлення на 45 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, але уряд готовий укладати нові контракти. Вартість закупівлі вакцин становить від 5 до 10 мільярдів злотих.

"Це висока вартість, але ми можемо собі це дозволити. Ми внесли відповідні зміни до бюджету, щоб зробити щеплення негайно", - сказав він.

Моравецький також закликав до боротьби з фейковими новинами про вакцинацію.

Як повідомлялось, Польща перетнула позначку в один мільйон заражень коронавірусом.