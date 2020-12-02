Бесплатно и без принуждения: премьер Польши рассказал о предстоящей вакцинации

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, как будет происходить вакцинация от коронавируса в соседней стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

По словам польского премьер-министра, вакцинация будет бесплатной и добровольной. Ожидается, что прививки начнут делать с февраля.

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Первоначально вакцинировать хотят четыре группы граждан: медицинских работников, жителей домов престарелых, силовиков и армию, а также пожилых людей, старших за определенный возрастной порог.

"Процесс вакцинации будет организован просто: онлайн-регистрация для желающих. Остальные могут воспользоваться традиционными способами. Затем направляют в пункт вакцинации, первая доза вакцины и вторая через 21 день", - рассказал он.

По его словам, в Польше есть заказы на 45 млн доз вакцины против COVID-19, но правительство готово заключать новые контракты. Стоимость закупки вакцин составляет от 5 до 10 млрд злотых.

"Это высокая стоимость, но мы можем себе это позволить. Мы внесли соответствующие изменения в бюджет, чтобы сделать прививку немедленно", - сказал он.

Моравецкий также призвал к борьбе с фейковых новостями о вакцинации.