У ЄС розкритикували Британію за "турбосхвалення" вакцини
Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) розкритикувало швидке затвердження Великою Британією вакцини проти COVID-19 заявивши, що його власна процедура є більш ретельною.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Британія стала першою західною країною, яка схвалила вакцину проти COVID-19. Управління з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення Великої Британії (MHRA) затвердило вакцину Pfizer/BioNTech для екстреного застосування всього через 10 днів після того, як почало вивчати дані широкомасштабних випробувань препарату.
Агентство EMA, яке відповідає за затвердження вакцин проти COVID-19 для ЄС, виступило із заявою, щоб підтвердити свій власний "надійний" підхід.
Агентство заявило, що держави-члени ЄС також можуть обрати шлях екстреного затвердження вакцин, однак його власний процес схвалення є "належним регулюючим механізмом у поточній надзвичайній ситуації пандемії, щоб надати всім громадянам ЄС доступ до вакцини та підтримати масову кампанію з вакцинації".
Агентство відзначило, що його процедура вимагає більше перевірок, ніж екстрена процедура, обрана Британією.
У вівторок агентство заявило, що до 29 грудня вирішить, чи затвердити використання вакцини Pfizer/BioNTech у ЄС.
Представник Європейської комісії у середу заявив, що процедура EMA є "найефективнішим регуляторним механізмом", оскільки вона базується на більшій кількості доказів.
Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Спан сказав, що Берлін також розглядав прискорену видачу дозволу, яку обрала Британія та яка є дозволеною законодавством ЄС. Але, за його словами, переконати людей в безпечності вакцини має вирішальне значення.
"Ідея полягає не в тому, що ми перші, а в тому, щоб мати безпечні та ефективні вакцини в умовах пандемії, і що ми можемо створити довіру, немає нічого важливішого, ніж довіра щодо вакцин", - сказав він.