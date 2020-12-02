В ЕС раскритиковали Британию за "турбоодобрение" вакцины

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) раскритиковало быстрое утверждение Великобританией вакцины против COVID-19, заявив, что его собственная процедура является более тщательной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Великобритания стала первой западной страной, которая одобрила вакцину против COVID-19. Управление по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA) утвердило вакцину Pfizer/BioNTech для экстренного применения всего через 10 дней после того, как начало изучать данные широкомасштабных испытаний препарата.

Агентство EMA, которое отвечает за утверждение вакцин против COVID-19 для ЕС, выступило с заявлением, чтобы подтвердить свой собственный "надежный" подход.

Агентство заявило, что государства-члены ЕС также могут выбрать путь экстренного утверждения вакцин, однако его собственный процесс одобрения является "надлежащим регулирующим механизмом в текущей чрезвычайной ситуации пандемии, чтобы предоставить всем гражданам ЕС доступ к вакцине и поддержать массовую кампанию по вакцинации".

Агентство отметило, что его процедура требует больше проверок, чем экстренная процедура, выбранная Британией.

Во вторник агентство заявило, что до 29 декабря решит, утвердить ли использование вакцины Pfizer/BioNTech в ЕС.

Представитель Европейской комиссии в среду заявил, что процедура EMA является "самым эффективным регуляторным механизмом", поскольку она базируется на большем количестве доказательств.

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан сказал, что Берлин также рассматривал ускоренную выдачу разрешения, которую выбрала Великобритания и которая является разрешенной законодательством ЕС. Но, по его словам, убедить людей в безопасности вакцины более важно.

"Идея заключается не в том, что мы первые, а в том, чтобы иметь безопасные и эффективные вакцины в условиях пандемии, и что мы можем создать доверие, нет ничего важнее, чем доверие в отношении вакцин", - сказал он.