Литва обмежить торгівлю і допускатиме зустрічі тільки по двоє

У середу уряд Литви вирішив посилити умови карантину на всій території країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Литовський уряд вирішив, що в публічних місцях можуть збиратися тільки по дві людини - до цього дозволялося по п’ять.

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Крім того, обмежується торгівля у всіх тимчасових місцях.

"З урахуванням передсвяткового періоду, у багатьох торгових місцях починаються різдвяні ярмарки - не лише у фізичних магазинах, але і в тимчасових місцях торгівлі, де збирається багато людей", - пояснюється у проєкті постанови уряду.

Винятки передбачені лише для продажу продуктів харчування, піротехніки і острівців, обладнаних для торгівлі у торгових центрах.

На додачу уряд рекомендує відмовитися від реклами розпродажів, годин знижок і дегустацій.

Умови посилення карантину представив тимчасовий глава МОЗ Ауреліюс Верига. Він сказав, що, незважаючи на стабільні цифри, ситуація залишається складною.

"Хоча дані стабільні, вони залишаються високими, це чинить тиск на медустанови", - пояснив міністр.

Карантин у Литві був продовжений до 17 грудня включно.